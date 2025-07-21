Севастополь — почти в конце списка по доступности ипотеки. Снова

Выдали меньше, платят всё больше

Севастополь занял 80-е место из 85 в новом рейтинге доступности ипотеки от РИА Рейтинг. Местные жители берут ипотеку реже почти всех в стране — всего 6,8 кредитов на тысячу экономически активных человек за год.

Для сравнения: в 2023 году кредитов выдавали на 43,5% больше. А ещё годом ранее — и вовсе был рост по 38–45% в год. Сейчас интерес к ипотеке сильно упал. Средняя сумма ипотеки в городе — 3,92 млн рублей. При этом просрочек немного: всего 0,43% от всех кредитов, и это один из лучших показателей в стране — Севастополь входит в топ-16 регионов по этому критерию.

А вот соседи из Крыма в рейтинге оказались ещё ниже — на 82 месте. Ипотек там выдают ещё меньше: 5,9 на тысячу человек, средняя сумма кредита — 4,3 млн рублей, просрочка — 0,41%. Аналитики отмечают, что Севастополь оказывается в хвосте ипотечного рейтинга во многом из-за сочетания высоких цен на жильё и ограниченного роста доходов населения. Усугубляет проблему ограниченное число крупных застройщиков.

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Напомним, многодетные семьи в Севастополе могут получить 1 млн рублей на погашение ипотеки.



Дмитрий Островский

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