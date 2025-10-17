Севастополь доставил в Донецк ещё 20 тонн питьевой воды

Второй гуманитарный конвой из Города-Героя прибыл в Донецкую Народную Республику. Делегация Севастопольского отделения ЛДПР и благотворительного фонда «Путь к Победе» доставила 20 тонн бутилированной питьевой воды для жителей региона, где ситуация с водоснабжением остается критической. Возглавил гуманитарную миссию координатор севастопольского отделения ЛДПР, вице-спикер Заксобрания Севастополя Илья Журавлёв.

Для Севастополя эта миссия имеет особое значение. Город, сам переживший водную блокаду со стороны Украины в 2014 году, как никто другой понимает трудности, с которыми столкнулись жители Донбасса.

▶️ В эксклюзивном репортаже «Севкора» мы покажем, как проходила эта важная гуманитарная миссия.

