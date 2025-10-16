Владимир Путин утвердил план миграционной политики России на 2026–2030 годы

Главная цель документа — уменьшить число незаконных мигрантов и преступлений с их участием. Число мигрантов, приезжающих в Россию на работу, будет расти, поэтому нужно улучшать правила и контроль для законного их прибывания в нашей стране.

План включает несколько важных целей: сократить количество мигрантов, работающих без документов, уменьшить число детей мигрантов, которые не ходят в школу, а также сделать так, чтобы больше иностранных студентов училось в российских вузах. Особое внимание уделяется тому, чтобы мигранты уважали традиционные российские ценности и интегрировались в общество.

Для контроля и упрощения процедур планируется использовать современные технологии, например биометрию и цифровые сервисы. Также в документе прописана ответственность работодателей за соблюдение миграционных правил.

«Мы должны помнить: государство подобно дому. Если слишком часто открывать двери без правил, в доме появляются новые порядки, чуждые хозяевам. Опыт и статистика показывают, что надежды на ассимиляцию в таких условиях не оправдываются, а вместо этого внутри страны возникает «государство в государстве». Это не прогноз и не домыслы, это реальность, которую мы видим уже сегодня. Забота о миграционной политике — это забота о будущем страны, о том, чтобы российские дети росли в уверенности, что их школа, их двор, их поликлиника — это пространство, созданное именно для них», — сказал вице-спикер Законодательного собрания Севастополя Илья Журавлёв.

Новая концепция заменит ранее действовавшую до конца 2025 года, укрепляя законодательную базу миграционной политики России на следующие пяти лет.

