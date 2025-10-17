ПСБ в Севастополе подключил сервис Mir Pass к бизнес-картам предпринимателей

ПСБ запустил в Севастополе сервис доступа в бизнес-залы Mir Pass для предпринимателей-держателей карт Мир Supreme Business. Теперь клиентам малого и среднего предпринимательства будет предоставлено 24 бесплатных прохода в год в более чем 600 бизнес-залов аэропортов и ж/д вокзалов в России и за рубежом.

Сервис Mir Pass доступен в мобильном приложении для Android и интернет-банке «ПСБ Бизнес» всем клиентам, совершающим операции по картам Мир Supreme Business. Кроме того, держателям карт Мир Supreme Business доступно безлимитное снятие наличных в любых банкоматах, кешбэк рублями за совершенные покупки по карте, а также бонусная программа авиакомпании S7 Airlines, которая позволяет копить баллы от всех совершенных покупок и обменивать их на перелеты от компании S7.

«Еще один приятный бонус для путешествий — программа страхования, которая включена в стоимость обслуживания МИР Supreme Business. Она действует по всему миру и подходит для оформления визы. Уверен, что эти решения сделают деловые поездки наших бизнес-клиентов еще более комфортными», – прокомментировал Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.

РЕКЛАМА

ПСБ

ИНН 7744000912

ERID: 2VfnxyKn1xc