В Крымском направлении задерживается 17 поездов

В сообщении с Крымом в пути задерживаются 17 поездов

По данным перевозчика на 8:00, всего 17 составов отстают от расписания до 10 часов в связи с остановкой движения на Крымском мосту. Недавно оно было возобновлено.

В Крым задерживаются следующие поезда:



• поезд №077 Санкт-Петербург — Симферополь, отправлением 16 мая, следует с опозданием на 9,5 часов;

• поезд №007 Санкт-Петербург — Севастополь, отправлением 16 мая, следует с опозданием на 8,5 часов;

• поезд №316 Адлер — Симферополь, отправлением 17 мая, следует с опозданием на 7,5 часов;

• поезд №025 Минеральные Воды — Симферополь, отправлением 17 мая, следует с опозданием на 5 часов;

• поезд №092 Москва — Севастополь, отправлением 16 мая, следует с опозданием на 5 часов;

• поезд №173 Москва — Евпатория, отправлением 16 мая, следует с опозданием на 4,5 часа;

• поезд №028 Москва — Симферополь отправлением 17 мая, следует с опозданием на 4 часа;

• поезд №179 Санкт-Петербург — Евпатория отправлением 16 мая, следует с опозданием на 3 часа;

• поезд №097 Москва — Симферополь отправлением 17 мая, следует с опозданием на 1 час.

Из Крыма:

• поезд №028 Симферополь — Москва отправлением 17 мая, следует с опозданием на 10 часов;

• поезд №180 Евпатория — Санкт-Петербург, отправлением 17 мая, следует с опозданием на 8 часов;

• поезд №008 Севастополь — Санкт-Петербург, отправлением 17 мая, следует с опозданием на 8 часов;

• поезд №168 Симферополь — Москва, отправлением 17 мая, следует с опозданием на 7 часов;

• поезд №026 Симферополь — Минеральные Воды, отправлением 17 мая, следует с опозданием на 6,5 часов;

• поезд №078 Симферополь — Санкт-Петербург, отправлением 17 мая, следует с опозданием на 5,5 часов;

• поезд №174 Евпатория — Москва, отправлением 17 мая, следует с опозданием на 3,5 часа;

• поезд №092 Севастополь — Москва, отправлением 17 мая, следует с опозданием задерживается на 4 часа.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города