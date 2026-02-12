ФАС проверит обоснованность высоких цен на огурцы в России 

С конца декабря их стоимость выросла на 43%. В Севастополе цена достигла уже практически 500 рублей.

Жители Санкт-Петербурга уже жалуются, что из шавермы пропадают огурцы из-за высоких цен. Почему стоимость овоща резко взлетела?

А еще появился новый тренд сравнивать цену на огурцы и экзотические фрукты. Перекус с манго может обойтись дешевле овощного салата с огурцом.

Как уже сообщалось ранее, как к середине февраля цена на этот овощ достигнет своего пика. А ФАС тем временем направила запросы к крупнейшим производителям овощей и в настоящий момент анализирует поступающую информацию.

А мы можем предложить севастопольцам с достатком приготовить еще один деликатес — кабачковую икру.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова