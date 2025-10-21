Сегодня нужно смотреть метеорный поток Ориониды в Крыму 

Ночи на 21 и 22 октября — самое время загадать желание! В эти дни небо над Крымским полуостровом осветят десятки метеоров из потока Ориониды . По словам учёных из Крымской астрофизической обсерватории, при хорошей погоде можно будет увидеть до 10 «падающих звёзд» в час.

Без телескопа и невооруженным глазом можно увидеть за городом, где не мешают яркие огни.

Напомним, ранее сообщалось, что три кометы и суперлуние видно будет в небе над Севастополем в октябре.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова