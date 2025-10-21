Крымчанин поплатится за картинки с «Русским кораблем» в запрещенной соцсети

Сотрудниками МВД в Крыму задержан гражданин Анатолий Анатольевич А., который в запрещенной соцсети размещал картинки с «Русским кораблем», поддерживал ВСУ, выступал против СВО.

В ТГ «Крымский Смерш» размещено его извинение и обещание удалить посты, дискредитирующие Вооруженные силы России.

На него составлен протокол, материалы направлены в суд.

