Крымчанин поплатится за картинки с «Русским кораблем» в запрещенной соцсети

Спецоперация на Украине
21-10-2025

 Сотрудниками МВД в Крыму задержан гражданин Анатолий Анатольевич А., который в запрещенной соцсети размещал картинки с «Русским кораблем», поддерживал ВСУ, выступал против СВО.

В ТГ «Крымский Смерш» размещено его извинение и обещание удалить посты, дискредитирующие Вооруженные силы России.

На него составлен протокол, материалы направлены в суд.

