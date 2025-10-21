Погода в Севастополе 21 октября

Сегодня в городе переменная облачность.
Без осадков.
Ветер северо-западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +6…+8°,
днем +14…+16°.
Температура воды в море 14-16°.
Памятник «Мужеству, стойкости, верности комсомольской»
Памятник был открыт 29 октября 1963 году, к 45-летию ВЛКСМ, по проекту скульптора С. А. Чижа и архитектора В. И. Фомина.
Этот динамичный монумент посвящен комсомольцам города — участникам боев за Севастополь в 1941-1942 годах. Скульптурная группа состоит из трех фигур: солдат, сжимающий винтовку, матрос со связкой противотанковых гранат, готовый к броску, и девушка-санитарка с медицинской сумкой через плечо. Общая высота памятника 7,9 метров, высота скульптуры — 3,2 метра.
«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города
Ольга Сурикова
Фото: Анна Корнилова