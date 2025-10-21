Погода в Севастополе 21 октября

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +6…+8°,

днем +14…+16°.

Температура воды в море 14-16°.

Памятник «Мужеству, стойкости, верности комсомольской»

Памятник был открыт 29 октября 1963 году, к 45-летию ВЛКСМ, по проекту скульптора С. А. Чижа и архитектора В. И. Фомина.

Этот динамичный монумент посвящен комсомольцам города — участникам боев за Севастополь в 1941-1942 годах. Скульптурная группа состоит из трех фигур: солдат, сжимающий винтовку, матрос со связкой противотанковых гранат, готовый к броску, и девушка-санитарка с медицинской сумкой через плечо. Общая высота памятника 7,9 метров, высота скульптуры — 3,2 метра.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: Анна Корнилова

