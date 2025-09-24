Погода в Севастополе 24 сентября

Погода
24-09-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер восточный ночью 4-9 м/с,

днем 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 10…12°,

днем 24…26°.

Температура воды 20°.

Фото: Елена Голос

Ольга Сурикова