На Крым надвигается шторм 

Шторм «Черноморский молот» накроет юг России 16–20 февраля из-за столкновения холодного северного воздуха с теплым морем

Пик стихии придется на 17–18 февраля — ветер до 28 м/с поднимет волны до 5 метров. Главная угроза — резкая смена ветра на северо-западный, тогда классическая бора ударит по уже бушующей воде.

Пойдет «волновой таран» от запада Крыма, через Севастополь и основной удар нанесет по краснодарскому побережью.

Ожидается, что тяжелые волны дадут колоссальную нагрузку на побережье. Шторм утихнет только к 20 февраля.

