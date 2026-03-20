Нужно ли бороться с англицизмами в русском языке?

Не стоит бороться с англицизмами в русском языке, они добавляют ему богатства. Такое мнение высказала завкафедрой «Русский язык и литература» гуманитарно-педагогического института СевГУ Лилия Моря.

В рамках форума Русского языка Лилия Моря высказала мнение, «бороться с богатством языка не надо. Надо бороться только с теми словами, которые действительно для русского языка являются избыточными». По ее мнению, после принятия закона «О защите русского языка» в дело должны вступить не чиновники, а филологи, в том числе английские, которые знают, как работает язык, как он устроен, чтобы не навредить.

При этом руководитель кафедры подчеркнула, что сейчас русскому не грозит ни исчезновение, ни забвение, несмотря на изменение источников нормы языка.

«Если в конце 20 века источником нормы была речь людей грамотных, и не просто грамотных, а именно специалистов по языку, признанных авторитетов. Сейчас все чаще источником нормы становятся сами носители языка: Если так говорят все, значит это нормально. На этот источник смещается акцент. В этом нет ничего противоестественного, потому что большая часть тех привычек языковых, которые демонстрируют носители, находятся в рамках жестких языковых аналогий. В этом смысле они не противоречат самому устройству языка. Поэтому здесь я бы рекомендовала взвешенный грамотный подход, без паники. Наш язык прекрасен и в ближайшее время, ему, правда, не грозит ни исчезновение, ни забвение».

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города