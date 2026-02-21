Какие бесплатные мероприятия можно посетить в Севастополе на выходных

Можно уделить внимание здоровью. Медики проводят акцию «День здоровья» — на этот раз во врачебной амбулатории в Верхнесадовом. В поликлинике № 1 на площади Восставших будет организована диспансеризация взрослого населения.

✅ Ветеринары проведут выездную вакцинацию собак и кошек против бешенства в Балаклавском районе. В эту субботу специалисты госветслужбы будут работать в Оборонном и Морозовке.

✅ 21 февраля на стадионе имени 200-летия Севастополя состоится Спартакиада, посвященная Дню защитника Отечества. В программе: бег и спортивные активности.

▫️10:00 — начало регистрации (при себе иметь паспорт, справку о состоянии здоровья и страховку);

▫️11:00 — торжественное открытие;

▫️11:30 — зарядка и старт соревнований.

К участию допускаются спортсмены от 10 лет. Обязательна предварительная регистрация

✅ 22 февраля на центральной набережной парка Победы пройдут два масштабных события: слёт любителей зимнего плавания, посвященный Дню защитника Отечества, и акция «Быть здоровым — это модно!».

В 11:00 состоится открытие, после чего стартуют соревнования по бегу на дистанции 2 и 5 км, гиревому спорту, шахматам и кроссфиту.

Кульминацией праздника в 13:30 станет массовое обливание холодной водой: участники выстроятся в виде флага России. Телемост соединит Город-Герой Севастополь с регионами России и дружественными странами, превращая акцию в международный марафон силы и единства.

Для всех гостей будут работать мобильная баня и полевая кухня. Для участия в акции — зарегистрируйтесь. (https://bit-zdorovim.ru/)

✅ В библиотеках, сельских клубах и домах культуры пройдут кинопоказы, концерты, творческие мастер-классы, игровые, познавательные и литературные программы.

