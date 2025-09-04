ПСБ в Крыму поддержал просветительский проект  «Чистая классика – молодым талантам новых регионов»

ПСБ выступил генеральным партнером музыкально-просветительского проекта «Чистая классика – молодым талантам новых регионов», который в 2025 году реализуется на Донбассе и в Республике Крым. Об этом рассказал Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ, в ходе пресс-конференции, посвященной старту проекта на Крымском полуострове.

Музыкально-просветительский проект «Чистая классика – молодым талантам новых регионов» – это второй этап запущенного в конце 2023 года проекта «Чистая классика – молодым талантам Донбасса», реализованного в Донецкой и Луганской народных республиках. В его рамках прошли концерты классической музыки в исполнении ведущих мастеров-музыкантов из Москвы, а также образовательные встречи с учащимися и педагогами детских школ искусств. В 2025 году к проекту присоединился Крымский полуостров: в сентябре-октябре текущего года концерты и встречи с признанными российскими музыкантами пройдут в Симферополе, Феодосии, Ялте и Евпатории. Кульминацией станет гала-концерт в Республике Крым, где лучшие молодые исполнители, отобранные по итогам мастер-классов, выступят вместе со своими наставниками – мастерами исполнительского искусства.

«Как банк мы строим финансовую инфраструктуру. Как социально ответственная организация – поддерживаем то, что наполняет жизнь смыслом: спорт, культуру, образование. Проект обладает значительным потенциалом и решает стратегические задачи по интеграции Крыма и Донбасса в российское культурное пространство, приобщает молодежь к лучшим образцам мирового и отечественного музыкального наследия. Он также предоставит молодым музыкантам и педагогам новые возможности для совершенствования творческих навыков и получения опыта концертной деятельности. Для ПСБ быть частью таких инициатив — большая ответственность и честь», – отметил Арсен Тананян.

В пресс-конференции, которая прошла в мультимедийном центре МИА «Россия сегодня» также приняли участие Ольга Бурова, первый заместитель министра культуры Республики Крым, и Виктор Ямпольский, президент фонда «Чистая классика», заслуженный артист России.

Фото: Дмитрий Макеев, РИА новости Крым

