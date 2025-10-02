На паромной линии «Крым – Кавказ» снизились объёмы перевозок

Спад составил около 35%. По информации компании «Оборонлогистика» в сентябре 2025 года на линии «Крым – Кавказ» было совершено 123 круговых рейса (показатели августа – больше 200 рейсов).

Перевезено пассажиров около 6 тысяч в сентябре против 15 тысяч в августе. Количество перевезённых транспортных средств снизилось пропорционально меньше: около 9 тысяч против 10.

Андрей Крымский

Фото из открытых источников

