с: депутаты Госдумы предлагают считать отдых по рабочим дням

В Государственной Думе внесён законопроект, предусматривающий исключение выходных дней из расчёта ежегодного оплачиваемого отпуска. Сейчас согласно статье 120 Трудового кодекса РФ отпуск составляет 28 календарных дней, включая выходные.

Инициатива принадлежит лидеру партии ЛДПР Леониду Слуцкому. Он предлагает считать отпуск только в рабочих днях, чтобы работники могли полностью использовать гарантированный им период отдыха, не теряя часть времени из-за совпадения выходных с отпуском. По его словам, такая система ведёт к тому, что часть обещанных 28 дней фактически «съедается» выходными, которые и так положены работнику.

Слуцкий подчеркнул, что новая норма позволит более рационально использовать отпуска и принесёт пользу самим работникам, обеспечивая полноценный отдых и восстановление.

«Это предложение — важный шаг к повышению социальной справедливости в сфере трудовых отношений. Исключение выходных из отпуска сделает процесс планирования отдыха прозрачнее и удобнее для населения, особенно для тех, кто имеет фиксированное количество отпускных дней», — отмечает вице-спикер Законодательного собрания Севастополя и координатор Севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлёв.

Подобная практика распространена во многих странах и способствует улучшению баланса между работой и личной жизнью.

Законопроект также предполагает увеличение общего количества отпускных дней с 28 до 35 и введение дополнительных пятидневных отпусков для предпенсионеров и работающих пенсионеров.

Ожидается, что документ будет рассмотрен в первом чтении в декабре 2025 года, а изменения могут вступить в силу с 1 января 2026 года.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города