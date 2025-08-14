С 1 сентября изменится порядок расчета отпускных

С 1 сентября 2025 года в России изменится порядок расчета отпускных. Теперь будут включаться все премии и денежные поощрения, в том числе квартальные и годовые, что сделает выплаты справедливее и у многих работников увеличит сумму отпускных.

Также будет учитываться индексация среднего заработка при массовом повышении окладов в компании, филиале или представительстве, что ранее не было подробно прописано. Новые правила чётко определяют, какие выплаты включать в расчёт, что сократит споры с контролирующими органами.

Отпуска, начатые до 1 сентября, но продолжающиеся после, рассчитываются по старым правилам, переносить их не нужно. Пока официальных разъяснений Минтруда и ФНС по этому вопросу нет.

Изменения сделают расчет отпускных более справедливым и прозрачным для работников.

