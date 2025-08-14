Севастополь получил 150 миллионов рублей на поддержку рыбохозяйственной отрасли

Эти средства будут направлены на выплату заработных плат сотрудникам и страховые взносы, что позволит предприятиям сохранить квалифицированные кадры и обеспечить стабильную работу отрасли.

Кроме того, из городского бюджета дополнительно выделено 83 миллиона рублей на модернизацию четырёх рыболовецких предприятий. Это позволит обновить оборудование и повысить эффективность производства.

В 2024 году, по поручению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, Севастополь уже получил 174 миллиона рублей аналогичной помощи.

Благодаря государственной поддержке в этом году объём вылова рыбы в регионе вырос на 50% и достиг 17 тысяч тонн.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города