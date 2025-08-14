Журавлев: Крепкий институт семьи — основа демографии

В истории общества всегда было так: крепкая семья — крепкая страна. Это прямая взаимосвязь. Одно без другого невозможно. Там, где ценят семью, где есть условия для её роста, рождаются дети, укрепляется будущее нации.

Ещё недавно, в нашей истории, молодые семьи до 30 лет нередко имели троих детей — и это считалось естественным. Сегодня перед нами стоит задача вернуть такую уверенность, создать условия, при которых рождение второго или третьего ребёнка будет естественным продолжением семейной жизни.



Мы в ЛДПР разработали целый ряд инициатив и законопроектов для поддержки семей и демографии. Это приоритетное обеспечение местами в детских садах, льготная ипотека для молодых родителей, снижение налоговой нагрузки на многодетные семьи, увеличение количества бюджетных мест в вузах, Предоставление жилья многодетным семьям погибших участников СВО вне очереди, чтобы родители могли воспитывать детей, жить и работать в комфортных условиях.



Особое внимание мы уделяем детям и их социальной адаптации. Летний отдых должен быть доступен каждому ребёнку: это не только возможность сменить обстановку и восстановить силы после учебного года, но и важная составляющая для формирования социальных навыков, общения со сверстниками и гармоничного развития. Доступные кружки, спортивные секции и лагеря — часть общей системы поддержки семьи.



Всё начинается с момента, когда создаётся ячейка общества — семья. Здесь важна каждая составляющая: доступная и качественная медицина, социальная поддержка, детские сады и ясли, кружки и спортивные секции. Дошкольные учреждения должны быть в шаговой доступности, а приём в них — по приоритету для наших граждан.



Демография — это не какие-то абстрактные цифры, а наши семьи, дети, будущее страны. Когда медицина надёжна, социальная защита крепка, а детские учреждения и летний отдых доступны, рождаемость растёт естественным образом. Это вложение не на один год, а на десятилетия вперёд.



Прогуливаясь по родному городу, особенно приятно видеть молодые семьи в нашем Севастополе. Это знак того, что город становится более комфортным и прогрессивным , для жизни и воспитания детей, инфраструктура способствует этому, и значит мы движемся в правильном направлении.



Крепкий институт семьи и здоровая нация — два фундамента, на которых строится будущее России. Наша задача — сделать так, чтобы у каждого была возможность и желание создать семью, воспитать детей и быть уверенными, что будущее детей перспективное и защищённое.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города