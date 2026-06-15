РЖД приостановили продажу билетов на некоторые поезда с юга России на сентябрь

РЖД временно закрыли онлайн‑продажу билетов на ряд поездов дальнего следования отправлением с юга России в сентябре. В компании объяснили это ремонтными работами на железнодорожной инфраструктуре: расписание и маршруты некоторых поездов с 8 сентября будут скорректированы, поэтому продажи на них приостановлены.

В РЖД пообещали, что после завершения корректировки графика продажи откроются в ближайшее время.