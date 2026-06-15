Погода в Севастополе 15 июня

Погода
15-06-2026

Сегодня в городе переменная облачность.

Ночью без существенных осадков,

утром, днем кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-западный 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью 16…18°,

днем 24…26°.