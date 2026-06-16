Погода в Севастополе 16 июня

Погода
16-06-2026

Сегодня в городе переменная облачность.

Днем дождь, гроза.

Ветер ночью юго-восточный,

днем юго-западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 17…19°,

днем 21…23°.

Температура воды в море 20°C

Фото: Елена Голос