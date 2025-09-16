Рост заболеваемости ОРВИ отмечен в Севастополе

В Севастополе за прошедшую неделю зафиксировано 2069 случаев ОРВИ

Показатель составляет 36,8 на 10 тысяч населения. Это ниже эпидпорога на 34,2%. Как отмечают в межрегиональном управлении Роспотребнадзора — инфекции вызваны респираторными вирусами негриппозной природы.

В России в целом число случаев ОРВИ за неделю выросло на 63% и превысило 696 тысяч человек. Среди школьников рост вдвое

Простуду легко провоцирует осенний перепад температур, отмечают медики. Днём достаточно тепло, а ночью хочется согреться. Врачи также напоминают о сезонных прививках. Сейчас в стране идёт вакцинация от гриппа.

Андрей Крымский

