Картофельную моль вывели из Балаклавского района

Россельхознадзор упразднил карантинную зону по картофельной моли на территории Севастополя.

Фитосанитарная зона по карантинному вредителю находилась в Балаклавском районе. Её общая площадь составляла 19 Га. В течение трёх лет специалисты размещали там феромонные ловушки. Их содержимое тщательно исследовалось.

Результаты подтвердили отсутствие картофельной моли.

Для справки: картофельная моль является опасным вредителем, который повреждает не только картофель, но и баклажаны, перец, табак, томат и другие паслёновые культуры. Может размножаться на полях и в овощехранилищах.

Андрей Крымский

