Детский сад на улице Вакуленчука готов на 93%

Строительство нового детского сада на улице Вакуленчука вышло на финальную стадию.

260 малышей от 1,5 до 7 лет будут размещены в 12 групп. В детском саду будут спальни, раздевалки, столовые, игровые комнаты, актовый и спортивный зал. Предполагается использование современного интерактивного оборудования для занятий с детьми.

«Особое внимание уделено детям с ограниченными возможностями здоровья: в здании обустроены специальные санузлы и игровые площадки с адаптивным оборудованием, что соответствует федеральным образовательным стандартам. Корпус ориентирован на предоставление психологической, медицинской и социальной помощи детям с нарушениями речи, слуха, зрения и двигательного аппарата», — рассказывает Наталия Ломакина директор Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Созвездие».

Также будет обустроена территория: 12 детских площадок с навесами, футбольное поле, площадки для детей с ограниченными возможностями, проведут озеленение.

По графику объект планируют сдать до конца 2025 года.

