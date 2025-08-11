Россияне массово сообщают о сбоях в работе звонков в WhatsApp*

Прямо сейчас *WhatsApp сбоит по всей России. Ошибки касаются аудио и видеозвонков, которые просто не доходят или идет с помехами.

Параллельно с этим СМИ сообщают, что звонки, вероятно, блокируются как в *WhatsApp, так и в Telegram.

В правительстве сообщил, что операторы «большой четверки» — МТС, «Билайн», «Ростелеком» и «МегаФон» — попросили российские власти заблокировать голосовые вызовы в зарубежных мессенджерах.

При этом ранее российские операторы связи предложили запретить голосовые вызовы в иностранных мессенджерах.

Это касается *WhatsApp, Telegram и FaceTime. Эта инициатива обсуждается на совещаниях в Минцифры. Операторы хотят вернуть трафик в традиционные сети, повысить доход и сократить мошенничество.

Напомним, что с 1 июня 2025 года действует закон №41-ФЗ, запрещающий организациям использовать иностранные мессенджеры для общения с клиентами. Под запрет попали госорганы, банки, операторы связи и крупные компании, которые теперь обязаны переходить на российские сервисы.

Власти пока не приняли окончательного решения по предложению операторов, а глава Комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский ранее опроверг слухи о полной блокировке *WhatsApp.

*принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова