В Севастополе две больницы будут достроены к концу следующего года

Севастополь посетил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, ему было доложено об актуальных проблемах развития медицины в городе.

Среди позитивных моментов было доложено, что в этом году в Севастополе полностью завершили процесс лицензирования объектов здравоохранения: теперь деятельность всех 120 объектов полностью интегрирована в законодательное поле Российской Федерации.

Сам министр отметил, что в Севастополе снизилась младенческая смертность, в том числе благодаря реализации программ скрининга новорожденных; также снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Подчеркнул и высокий уровень оказания медпомощи и реабилитации участников специальной военной операции. И ещё сказал, что в Севастополе есть хороший пример продвижения здорового образа жизни: это зарядки «С бодрым утром!» и уроки для детей «Научись плавать», отмечает правительственный портал.

Не обошлось без обсуждения проблем — в частности, вопроса дефицита кадров: и специалистов первичного звена, и узкопрофильных докторов.

Губернатор Севастополя доложил, на каком этапе строительства находятся больница скорой медицинской помощи и онкологический диспансер на Камышовом шоссе.

Итак, в будущем медкомплексе сейчас завершается корректирование проектной документации, Планируется, по словам главы города, достроить обе больницы до конца следующего года. Параллельно идет подбор медперсонала. Также министр пообещал направить экспертов министерства для помощи в подборе функционального оборудования, которое будет закупаться и устанавливаться в онкоцентр и БСМП.

После запуска этих больниц планируется к приступить к ремонту корпусов Первой горбольницы.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: Развожаев/Telegram