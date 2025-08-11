Орудием мести может быть и самосвал

Происшествия
11-08-2025

Водитель самосвала дважды наехал на людей в Новосибирске. Людям удалось разбежаться в разные стороны. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, сообщил СК по региону.

По данным следствия, утром 10 августа в Кировском районе Новосибирска мужчина, управляя грузовым автомобилем, совершил умышленный наезд на группу людей. Медпомощь пострадавшим оказали на месте, госпитализация не потребовалась. 

Как пишут местные СМИ, это было местью за драку, в которой был избит его знакомый. 

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Ольга Сурикова
Видео: соцсети