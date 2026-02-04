Роскомнадзор попросили запретить публикации с нападений в школах

Первый заместитель комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая на фоне участившихся случаев в школах России отправила соответствующие запросы на имя главы РКН Липова и главы МВД Колокольцева.

Сегодня утром СМИ облетели фото очередного нападения на одноклассников и учителей, теперь из школы №153 в Красноярске. Там, восьмиклассница облила мальчика бензином и подожгла. Затем напала на других учеников с молотком. 14-летнюю девочку задержали на месте.

По мнению Буцкой, подобный контент «детализирует способы совершения преступлений» и может быть для лиц с неустойчивой психикой как инструкция к действию и провоцировать эффект подражания и создавая новые угрозы общественной безопасности.

Депутат предлагает ограничить распространение такой информации за исключением официальных сообщений уполномоченных ведомств.

Ольга Сурикова

