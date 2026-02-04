Как автомеханик обманул двух севастопольцев и крымчанина

В полиции Севастополя сообщили, что самозанятый 34-летний севастополец занимался ремонтом автомобилей. Он взялся за ремонт трех автомобилей, принадлежащих двум жителям Севастополя и крымчанке. Деньги, полученные на приобретения для них деталей он потратил, а машины простаивали. Мастер тянул время.

По прошествии года клиенты забрали свой транспорт и написали заявления в полицию. Сумма причиненного ущерба составила более 436 тысяч рублей. Кроме того, были присвоены автозапчасти, которые купил один из заказчиков.

Теперь автомастеру грозит до пяти лет лишения свободы за мошенничество.

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали злоумышленника, в отношении которого следственным отделом возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 160 УК РФ. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai