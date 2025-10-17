Родители могут контролировать питание детей в школах

Организация питания, качество приготовленной пищи, санитарное состояние обеденного зала, а также посуды и столовых приборов – главное, что интересует родителей в ходе проверки. На контроле, согласно рекомендациям Минпросвещения, и условия для мытья и сушки рук.

В школьных столовых положено иметь примерное меню на 10 дней в соответствии с нормами СанПиН. Оно составляется технологами строго по сборнику детских рецептур: в рационе присутствуют рыба, курица, говядина, печень, крупяные каши. Наибольшей популярностью среди детей пользуются блюда из картофеля. График питания выстраивается так, чтобы все школьники могли своевременно получить горячие блюда.

Войти в состав группы контроля питания может любой родитель. Для этого необходимо обратиться в администрацию школы и заявить о своем желании.

Андрей Крымский

