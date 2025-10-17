В Севастополе уже начали подавать отопление 126 котельных и ТЭЦ

Тепло уже подают в 2290 многоквартирных и жилых домов, а также на 211 объектов соцсферы.

«Если происходят какие-то нештатные ситуации , их оперативно устраняют. Работы по запуску оставшихся котельных продолжаются. Мы понимаем, что все жители ждут тепло и прилагаем все усилия, чтобы в домах севастопольцев потеплело как можно скорее. Благодарим за понимание», — говорят в «Севтеплоэнерго».

На предприятии добавили, что нужно еще два — три дня, чтобы система наполнилась.

Сообщить о «завоздушенности» системы отопления в доме или иных проблемах связанных с отоплением вы можете в личных сообщениях департамента городского хозяйства во ВКонтакте, указав точный адрес и контактный номер телефона. Или позвонив в вашу управляющую компанию.

Ольга Сурикова