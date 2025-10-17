Крымские железнодорожники подвели итоги курортного сезона

С 1 мая по 30 сентября все поезда «Гранд Сервис Экспресс» перевезли 3,1 миллиона пассажиров. Рост по сравнению с прошлым сезоном составил 3%.

Больше всего пассажиров за курортный сезон было перевезено по направлению Москва – Симферополь. На втором месте по популярности – маршрут между столицей Крыма и Адлером.

На пике летних перевозок были задействованы 1018 вагонов.

На крымском направлении курсировали 21 пара поездов (10 круглогодичных и 11 сезонных), а также три группы беспересадочных вагонов.

Поезда «Таврия» делали остановки в 46 субъектах РФ.

Новыми маршрутами стали: круглогодичный Санкт-Петербург – Симферополь, а также сезонные Таганрог – Симферополь и Владикавказ – Симферополь.

Фото: Гранд Сервис Экспресс

Андрей Крымский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города