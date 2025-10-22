Конфискованные товары без маркировки будут передавать на гуманитарные цели

С 22 октября вступил в силу закон, по которому товары, изъятые по решению суда из-за отсутствия маркировки, могут передаваться федеральным органам исполнительной власти и организациям, список которых определит Правительство РФ, для дальнейшей передачи нуждающимся в качестве гуманитарной помощи.

Правила не распространяются на спиртосодержащие лекарственные препараты, алкоголь, табак, пищевую и другую продукцию с особым режимом регулирования.

Перед передачей такие товары проходят экспертизу на пригодность, а при непригодности направляются на уничтожение, переработку или утилизацию.

Новая норма позволит минимизировать утилизацию и одновременно помогать социально уязвимым слоям населения, эффективно используя конфискованную продукцию.

