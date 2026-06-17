Ретро-кинотеатр «Украина» могут переименовать в «Центральный»

Благоустройство Культура
17-06-2026

Ретро-кинотеатр «Украина» могут назвать архивным именем «Центральный».

«Напомню, что это объект культурного наследия, и он охраняется, в том числе и его название… Сейчас буквы оттуда удалены, вопрос будет решаться с общественностью Севастополя», — рассказал директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.

Сейчас сотрудники музея изучают архивы и исторические справки.