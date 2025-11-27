Предотвращен теракт в Севастополе. ФСБ задержала националиста с самодельной бомбой

Теракт планировал 56-летний житель Севастополя, уроженец Винницкой области и сторонник украинского национализма. Он собирал данные о военных объектах Минобороны РФ и последствиях обстрелов ВСУ для публикаций на проукраинских сайтах.

Также он готовил подрыв самодельного взрывного устройства у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота. Цель была — паника среди населения.

Во время обыска устройство изъято, а в отношении подозреваемого возбуждено дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывных устройств) и ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту). Ему грозит до пожизненного срока; мера пресечения — арест.

