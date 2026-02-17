Ранен ребенок во время ночной атаки на Севастополь

Всю ночь силы ПВО и нашего Черноморского флота отражали атаку ВСУ.

Это была одна из самых продолжительных атак на Севастополь за последнее время. В общей сложности сбито более 24 БПЛА, сообщил губернатор Севастополя.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. По предварительной информации, ранен один ребенок. На Фиолентовском шоссе ударной волной от сбитого БПЛА выбило окна в одном из частных домов. Девятилетнему мальчику осколками посекло ноги. Он доставлен в детскую больницу, его состояние удовлетворительное.

От Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксирована информация о следующих повреждениях:

✔️ На улице Гоголя, упавшая боевая часть от сбитого БПЛА сдетонировала в одном из дворов, на холме. В трех многоквартирных домах осколками выбиты стекла, повреждено большое количество автомобилей. В районе 14, 29 и 31 дома упали множественные обломки БПЛА.

✔️ Также в ТСН СНТ «Прогресс» во дворах частных домов жители обнаружили множественные осколки и обломки БПЛА. Зафиксированы повреждения газовых труб.

✔️ В районе Фиолентовского шоссе на территории еще двух СНТ обнаружены фрагменты от сбитых БПЛА, выбиты стекла в частных домах.

Об опасных находках сразу сообщайте по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: правительство Севастополя