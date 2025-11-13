Пьяный таксист устроил тройное ДТП

Госавтоинспекторы Севастополя разыскали и привлекли к ответственности 36-летнего водителя такси, который 11 ноября устроил тройное ДТП на улице Хрусталева, а затем скрылся с места происшествия. Водитель, управляя автомобилем «Датсун» в состоянии опьянения столкнулся с автомобилем «Киа», после чего по инерции догнал «Хендэ». Вместо того чтобы ждать полицию, он попытался скрыться.

В отношении водителя составлены административные материалы по статьям:

— ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения» — штраф 45 000 рублей и лишение права управления транспортом на 1,5-2 года;

— ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Оставление места ДТП» — лишение прав на 1-1,5 года или арест до 15 суток;

-ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части» — штраф 2250 рублей.

Автомобиль «Датсун» помещен на штрафстоянку.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города