Михаилу Задорнову хотят поставить памятник

Инициатива установки памятника известному сатирику Михаилу Задорнову поступила от депутата Государственной Думы Леонида Слуцкого, который откликнулся на обращение граждан.

Леонид Слуцкий отметил, что Михаил Задорнов был не просто сатириком, а человеком с глубоким умом и тонкой иронией, который по-особенному смотрел на широту политических процессов и общественных явлений.

В качестве возможных мест для монумента предложены несколько локаций:

— Московский авиационный институт (МАИ), где Задорнов получил образование.

— Гатчина — город, где сатирик уже увековечен памятником Александру Пушкину.

— Хабаровск, который Задорнов считал своей второй родиной.

«Михаил Задорнов — яркий пример того, как талантливый человек может изменить взгляд общества на многие события с помощью юмора и сатиры. Его уникальный сарказм помогали нам взглянуть на проблемы под другим углом. Мы задумывались и размышляли, смеялись и плакали. Я считаю, что установка памятника — это важный шаг в сохранении памяти о человеке», — подчеркнул вице-спикер Законодательного собрания Севастополя и координатор Севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлёв.

