Россиян призвали не угощать собак и кошек крашеными яйцами и куличами

В пасхальные дни домашние питомцы часто поступают с отравлениями в ветеринарные клиники.

Кулич для животных крайне опасен, он содержит несколько ингредиентов, опасных для них. Сахар и жирная сдоба создают огромную нагрузку на поджелудочную железу, что может спровоцировать панкреатит. А изюм и сухофрукты даже в небольшом количестве могут вызвать почечную недостаточность. То же самое касается творожной пасхи — высокое содержание жира, сахара и изюма тоже не кончится для питомца ничем хорошим.

И крашеное яйцо в луковой шелухе, яйцо со стола, где рядом лежали другие продукты, или сырое яйцо — это уже риск.

Даже маленький кусочек праздничной еды грозит рвотой и диареей.

