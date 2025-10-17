«Подарок судьбы». Пенсионерка взяла чужие 20 тысяч рублей из банкомата

61-летняя жительница Гагаринского района решила, что случайно найденные в банкомате 20 тысяч рублей — это подарок судьбы. Она обнаружила чужие деньги в купюроприёмнике и без раздумий забрала их себе.

Деньги принадлежали женщине, которая пополнила свой счёт, но, не дождавшись подтверждения, ушла. Когда операция не прошла, она обратилась в полицию за помощью.

В отношении любительницы легких денег возбуждено уголовное дело по статье о краже, предусматривающей до пяти лет лишения свободы.

