ПСБ в Севастополе поддержал празднование 180-летия Русского географического общества

Севастопольский филиал ПСБ выступил партнером юбилейных мероприятий, посвященных 180-летию Русского географического общества (РГО). По традиции они начались 18 августа, в День географа и день основания РГО, в севастопольской штаб-квартире организации на Константиновской батарее.

В торжественном мероприятии приняли участие ученые, историки, представители власти и общественности, студенты и школьники. После возложения цветов к памятнику защитников равелина над крепостью был поднят флаг Русского географического общества, прозвучали поздравления от руководства отделения и почетных гостей.

Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ, получил членский билет РГО из рук Владимира Воробьева, председателя городского отделения организации. Глава РГО в Севастополе поблагодарил банк за плодотворное сотрудничество и поддержку знаковых просветительских проектов, реализованных в городе-герое.

«Русское географическое общество, одно из старейших в мире, с момента основания ведет обширную экспедиционную и просветительскую деятельность. Сегодня, как и 180 лет назад, члены организации продолжают изучать нашу страну, популяризировать и развивать географическую науку. Мы рады быть частью этой большой и созидательной работы, которая проходит по всей стране, в том числе в Севастополе. Сохранение природного, исторического и культурного наследия России – наша важнейшая задача», – отметил Арсен Тананян.

В честь 180-летия РГО была заложена капсула с посланием к будущим поколениям членов организации.

