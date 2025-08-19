Погода в Севастополе 19 августа

Погода
19-08-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер северо-восточный ночью и утром 10-15 м/с,

днем 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 17…19°,

днем 27…29°.

Температура воды в море 25°.

Фото создано благодаря shedevrum.ai

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 