ПСБ в Севастополе поддержал ИТ Парк Фест 2025

ПСБ выступил генеральным партнером седьмого ежегодного фестиваля ИТ Парк Фест – крупнейшего ИТ-мероприятия Крымского полуострова. В бизнес-треке фестиваля принял участие Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ. Он рассказал об эффективных подходах к внедрению организационных преобразований и поделился личным управленческим опытом – как успешно принять изменения и достичь бизнес-цели.

На специальном треке «Виноделие Севастополя» также выступили приглашенные ПСБ эксперты – организаторы рейтинга лучших российских вин Top100Wines.ru Игорь Сердюк и Андрей Григорьев. Банк уже пятый год выступает генеральным партнером проекта, направленного на выявление и информационную поддержку лучших образцов отечественного виноделия. Спикеры обсудили с участниками современные критерии оценки качества энопродукции и место крымских производителей в мировом виноделии.

«ПСБ второй раз поддерживает ИТ Фест в статусе генерального спонсора. Как современный цифровой банк, мы уверены, что развитие информационных технологий – это ключ к повышению эффективности бизнеса, росту конкурентоспособности и созданию комфортной цифровой среды для клиентов. Площадки ИТ Феста – отличная возможность поделиться как нашим опытом и наработками, так и лучше узнать другие компании», – рассказал Арсен Тананян.

ИТ Парк Фест проходит в Севастополе уже в седьмой раз. Традиционно мероприятие собирает специалистов, стартапы и компании, резидентов местного технопарка – всех, кто способствует развитию цифровой среды Крыма. В этом году основной темой фестиваля стал экспорт ИТ-продуктов. Также участники обсудили облачные технологии, венчурное инвестирование, продуктовую трансформацию, динамику импортозамещения и кибербезопасность.

