Бал хризантем «Осеннее танго» откроется в Никитском ботаническом саду 23 октября

На празднике будут представлены около 40 тысяч цветов 470 сортов и гибридных форм. Особое место займут 14 новинок крупноцветковых гибридов селекции Никитского ботанического сада, среди которых «Ассоль», «Гостья из Будущего», «Жемчужные бусы», «Зарница», «Зимний сад», «Кленовые листья», «Розовый шёлк», «Фламинго» и другие. Также будут показаны семь мелкоцветковых хризантем зарубежной селекции.

На выставочном участке, оформленном по традиционной секторальной схеме, впервые распустятся около 3,5 тысячи сеянцев крупноцветковых и около тысячи мелкоцветковых хризантем. Посетители смогут предложить свои названия для наиболее интересных цветов.

Темой бала традиционно становится не только красота цветов, но и торжество искусства: в программе – выступления, танцы, выбор королевы и принцесс бала.

72-я выставка хризантем в Никитском саду продлится до конца ноября.

