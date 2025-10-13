На Фиоленте ночью шла спасательная операция

На мысе Фиолент с высоты около 15-ти метров сорвался мужчина. При падении он получил черепно-мозговую травму и множественные ушибы. Спасатели оказали пострадавшему первую помощь, эвакуировали его по крутому склону в безопасную зону и передали медикам.

Этот участок мыса Фиолент – один из самых опасных на побережье Севастополя, говорят спасатели. Несчастные случаи здесь происходят с завидной регулярностью. В этом году было зафиксировано три смертельных случая. А с 2014 года в районе бухты Александры погибли 23 человека, более 80 были спасены.

Спасатели напоминают: бухта Александры и прилегающие к ней участки мыса Фиолент не оборудованы для безопасного спуска к морю. Большинство туристов и местных жителей игнорируют запреты и подходят близко к обрывам и спускаются по неустойчивым «козьим тропам» без необходимой экипировки, подвергая себя смертельной опасности.

Андрей Крымский

