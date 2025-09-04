ЛДПР выступила с инициативой о поддержке ветеранов СВО с инвалидностью

Речь идёт о единовременной выплате до 150 тысяч рублей ветеранам СВО с инвалидностью, которая позволит им переоборудовать помещения под бизнес или личное подсобное хозяйство, сделав их доступными и удобными.

«Мы прекрасно понимаем значимость таких решений. Наш регион всегда был и остаётся оплотом сплоченности и уважения к Родине и ее защитникам», — заявил координатор регионального отделения партии Илья Журавлёв. Он отметил, что инициатива своевременна и необходима, ведь поддержка бойцов с инвалидностью — это вопрос социальной справедливости и шаг к формированию по-настоящему доступной среды, где каждый сможет реализовать себя и внести вклад в общее дело на благо Родины.

Соответствующее письмо лидер ЛДПР Эдуард Слуцкий направил в министерство труда и социальной защиты РФ.

Андрей Крымский

