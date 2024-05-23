ПСБ разработал дополнительные карты к удостоверению «СВОи» для родственников ветеранов боевых действий

ПСБ предложил клиентам, оформившим удостоверение-карту «СВОи», дополнительные платежные карты для членов семьи. Продукт расширяет функциональность и повышает удобство использования удостоверения-карты «СВОи».

Все дополнительные карты привязаны к общему счету удостоверения-карты «СВОи», доступ к которому будет у каждого члена семьи, что удобно при планировании любых общих расходов и эффективного управления семейным бюджетом. Владелец удостоверения-карты «СВОи» может оформить до четырех дополнительных карт в любом отделении ПСБ. Получает карту человек, на которого она была выпущена.

«ПСБ предоставляет военнослужащим и ветеранам боевых действий удобные, понятные и безопасные инструменты для решения повседневных финансовых вопросов. Дополнительная карта – это важный инструмент социальный поддержки для семей, в которых мужья и отцы получают социальные выплаты на удостоверение-карту «СВОи» и по долгу службы находятся в зоне боевых действий. Ведение единого семейного счета позволит членам семьи свободно пользоваться денежными средствами для решения любых финансовых задач, а также получать повышенный кешбэк от ведущих продуктовых ритейлеров, магазинов одежды и обуви, медицинских клиник. Мы непрерывно развиваем новые форматы адресной поддержки ветеранов боевых действий и их семей и продолжим наполнять удостоверение-карту «СВОи» набором важных опций с множеством привилегий от банка и партнерских программ», – отметил Александр Рохмин, старший вице-президент, директор департамента по работе с предприятиями оборонно-промышленного комплекса ПСБ.

Как многофункциональный инструмент со специальными условиями от ПСБ дополнительные карты сохраняют тот же платежный функционал, что и удостоверение-карта «СВОи», – позволяют проводить операции с наличными без комиссии в банкоматах любых банков, оплачивать услуги ЖКХ, мобильных операторов, осуществлять безопасные и быстрые платежи и переводы без комиссий, в том числе по номеру телефона через систему быстрых платежей, получать различные бонусы и скидки у широкой сети партнеров ПСБ и многое другое. Все дополнительные карты выпускаются и обслуживаются бесплатно.