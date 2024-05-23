Начальник департамента госзаказа Минобороны арестован

Источник РБК сообщил, что начальника управления Департамента по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого задержали сотрудники силовых структур 21 мая.

Собеседник газеты «Известия» утверждает, что речь идет о подозрении в получении взятки.

По информации телеграм-канала SHOT, Вертелецкий предоставил выгодный госзаказ знакомым бизнесменам и в обмен получил машину и дом, которые зарегистрировал на своих родственников.

По информации, полученной из неподтвержденных источников, Вертелецкого подозревают в крупных финансовых махинациях.

Представляется, что он был замешан в схеме предоставления льготных контрактов знакомым бизнесменам.

Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил о задержании следователей, которые, по его словам, доставили Вертелецкого из Департамента государственных закупок в неизвестное место. Это произошло весной во время спецоперации, которая длилась долгие часы.

Напомним, сегодня утром также стало известно об аресте начальника главного управления связи ВС РФ генерал Вадим Шамарин по делу о получении особо крупной взятки.

Дарья Тимофеева

Фото: Осторожно новости