В Севастополе продолжается ремонт придомовых дорог на улице Павла Корчагина

Благоустройство Город
15-09-2025

Работы начались 1 августа. Специалисты монтируют новое покрытие, устанавливают бортовые камни и отсыпают грунт.

До 1 сентября успели сделать дорогу к школе, а также пандус и ступени. На подходе к школе установили полусферы, чтобы предотвратить движение автомобилей по пешеходной дорожке. Также заасфальтировали тропинку вдоль школы. Об этом просили жители района и учителя.

Площадь ремонта составила — 1300 м² возле школы и 1100 м² остальных дорожек.

Работы закончат к 1 октября.

Анна Левина